Москва обеспокоена обострением ситуации на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе. Об этом на брифинге 10 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Убивают надежду украинцев». Захарова о том, кто имеет право применять беспилотники в Донбассе © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

«Наблюдатели фиксируют десятки единиц бронетехники и артиллерийских орудий за пределами участков отвода, вне выделенных мест хранения и на железнодорожных станциях вблизи линии соприкосновения. А это прямо указывает на подготовку Киевом силового решения так называемого освобождения Донбасса», — отметила Захарова.

Ранее министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова подтвердила сообщения о захвате украинскими военными села Старомарьевки в серой зоне Донбасса. Она заявила, что украинская сторона пытается спровоцировать ополченцев ДНР на полномасштабные боевые действия.

В Париже 12 ноября состоится встреча глав МИД и Минобороны России и Франции, в том числе планируется обсудить ситуацию на Украине.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.