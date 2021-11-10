Певец и бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств 71-летний Михаил Поплавский, известный клипами «Сало» и «Украинский борщ», выпустил новое видео, посвященное бане. Ролик появился на YouTube 9 ноября

«Новое яркое сексуально-эротическое видео на известную песню "А ми з кумою ходим в баньку" создано с учетом молодежных трендов. Это уже четвертая экранизация украинского хита. На этот раз Михаил Поплавский и режиссер Елена Винярская решили рискнуть и создать клип с использованием TikTok-трендов, популярных мемов, и специального TikTok-монтажа — смена кадров каждые две секунды», — написали украинские СМИ о премьере.

Самые страшные: Кабмин Украины назвал опаснейшие породы собак © CC0, Pixabay

«Потому что кума и банька — всегда позитив», — сказал Поплавский.

Клип про баньку не обошелся без любимых «фишек» певца — обилия полуголых женских тел и эпатажа. В этот раз балет танцевал в костюмах лобстеров, появлялись в видео голубые топоры и даже бензопила.

Михаил Поплавский — украинский певец и бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств. В этой должности он проработал с 1993 по 2015 год, в народе артиста до сих пор называют «поющий ректор». Он регулярно выпускает новые песни и клипы.

Поплавский активно продвигает украинскую культуру, считая, что российский шоу-бизнес ее портит. В том числе ректор выступил против российской «Песни года» и запатентовал свою торговую марку «Украинская песня года».

Не так давно Поплавский объявил об открытии в Киевском национальном университете культуры и искусства «первого в мире» факультета TikTok. По его словам, студенты этого инновационного направления будут учиться продвигать аккаунты в социальных сетях.