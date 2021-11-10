Одна из выступавших утверждала, что никаких вирусов не существует, потому что на веб-сайтах Минздрава Украины и других стран якобы не размещено никакой информации о коронавирусе. Затем она заявила, что ПЦР-тесты якобы не могут выявлять коронавирус.
«Врачи, я к вам обращаюсь! Если вы идете по этому преступному пути, то не удивляйтесь, что вам кто-то проломит голову топором или молотком. Или вас будут вешать на первой попавшейся ветке», — угрожала противница вакцинации.
Эти и другие слова ретивого оратора встречались аплодисментами и одобрительными выкриками участников собрания.
На митинге, проводившемся как на украинском, так и на русском языках, звучали стандартные термины ковид-диссидентов всего постсоветского пространства — «жижа» (вакцина) и «намордники» (маски).
Тем временем, сегодня на Украине было объявлено о смерти от COVID-19 ещё 815 человек. Вчера скончались 833 заразившихся коронавирусом, что стало новым печальным рекордом для страны.