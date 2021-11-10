На митинге антипрививочников в Николаеве не только распространялись антинаучные утверждения о тестах и вакцинах, но и озвучивались угрозы в адрес медиков, сообщило информационное агентство УНИАН 10 ноября

Одна из выступавших утверждала, что никаких вирусов не существует, потому что на веб-сайтах Минздрава Украины и других стран якобы не размещено никакой информации о коронавирусе. Затем она заявила, что ПЦР-тесты якобы не могут выявлять коронавирус.

«Врачи, я к вам обращаюсь! Если вы идете по этому преступному пути, то не удивляйтесь, что вам кто-то проломит голову топором или молотком. Или вас будут вешать на первой попавшейся ветке», — угрожала противница вакцинации.

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На митинге, проводившемся как на украинском, так и на русском языках, звучали стандартные термины ковид-диссидентов всего постсоветского пространства — «жижа» (вакцина) и «намордники» (маски).

Тем временем, сегодня на Украине было объявлено о смерти от COVID-19 ещё 815 человек. Вчера скончались 833 заразившихся коронавирусом, что стало новым печальным рекордом для страны.