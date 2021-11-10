Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил властям Украины выработать общую стратегию с Евросоюзом в ситуации с наплывом мигрантов на границе Белоруссии. Об этом он заявил 10 ноября в Facebook

В Польше опасаются, что мигранты перейдут границу из Украины © AP, Czarek Sokolowski

«Чтобы выйти с общей позицией и общей стратегией. Чтобы нам срочно помогли так же, как помогут членам ЕС. Чтобы дали нам гарантии, что помогут с беженцами — либо возьмут в ЕС, либо помогут отправить домой. Вот это для меня и называется солидарность с Евросоюзом, без которой нет евроинтеграции», — написал Климкин.

Ранее Климкин назвал миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС «спецоперацией России».

Польский президент Анджей Дуда провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обговорили обстановку на границе Украины и Белоруссии.

На границе Белоруссии с Польшей собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они пытались штурмовать заграждение и прорваться на территорию Польши.

Польские пограничники применили слезоточивый газ. Польша стягивает к границе военных. Евросоюз обвиняет в ситуации Минск и намерен ввести санкции против 30 физических и юридических лиц Белоруссии.