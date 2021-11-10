Комитет Верховной Рады по вопросам депутатской этики рекомендует отстранить депутат Гео Лероса от пяти пленарных заседаний за то, что он показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку. Об этом 10 ноября в Telegram сообщил председатель подкомитета по регламенту Рады Павел Фролов

«Регламентный комитет единогласно рекомендовал Верховной Раде лишить Гео Лероса права участвовать в пяти пленарных заседаниях за нецензурные жесты в парламенте», — отметил он.

Он добавил, что такое предложение в соответствии с регламентом будет голосоваться без обсуждения.

Внефракционный депутат Гео Лерос во время выступления в Верховной Раде обратился к президенту Зеленскому и заявил, что «не боится говорить правду», и что глава государства может «сколько захочет травить на него свои правоохранительные органы, клепать дела».

«Вы главный предатель в стране», — заявил Лерос и показал средний палец в стороны Зеленского и Ермака.

На своей странице в Facebook Лерос написал, что нашел на своем автомобиле устройство для слежки. По его словам, за его перемещениями следят спецслужбы по приказу президента.