Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк не планирует вступать в политсилу экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом сообщила пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо в комментарии lb.ua 10 ноября

«В ответ на ваш запрос сообщаем, что никакие переговоры о создании политической силы, о которой вы отмечаете, не ведутся», — ответила представитель пресс-службы Яценюка.

Яценюк захотел построить еще одну стену © Facebook, Арсеній Яценюк Дмитрия Разумкова в отставку. Позднее он сообщил о формировании новой политсилы, межфракционного объединения депутатов «Разумная политика».

В блок Разумкова войдут 25 человек, в том числе депутаты из фракции «Слуга народа» Нелли Яковлева, Василий Мокан и Олег Воронько, внефракционный депутат Людмила Буймистер, которую недавно исключили из «Слуги народа», и член фракции «Батькивщина» Андрей Николаенко.

Первый вице-спикер Рады Александр Корниенко заявил, что старые политики якобы объединились вокруг Разумкова в блок РАЯ — Дмитрий Разумков, экс-глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк. Аваков ранее также опроверг свою причастность к политсиле Разумкова.



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211110/1032630721.html блока РАЯ — Дмитрий Разумков, [экс-глава МВД] Арсен Аваков, [экс-премьер] Арсений Яценюк

«Разумная политика»