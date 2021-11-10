«В ответ на ваш запрос сообщаем, что никакие переговоры о создании политической силы, о которой вы отмечаете, не ведутся», — ответила представитель пресс-службы Яценюка.
В начале октября депутаты Рады отправили спикера Дмитрия Разумкова в отставку. Позднее он сообщил о формировании новой политсилы, межфракционного объединения депутатов «Разумная политика».
В блок Разумкова войдут 25 человек, в том числе депутаты из фракции «Слуга народа» Нелли Яковлева, Василий Мокан и Олег Воронько, внефракционный депутат Людмила Буймистер, которую недавно исключили из «Слуги народа», и член фракции «Батькивщина» Андрей Николаенко.
Первый вице-спикер Рады Александр Корниенко заявил, что старые политики якобы объединились вокруг Разумкова в блок РАЯ — Дмитрий Разумков, экс-глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк. Аваков ранее также опроверг свою причастность к политсиле Разумкова.
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