«Газпром» продолжает увеличивать транзит газа в Европу: поток газа через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» увеличен, а через Украину заявлен максимальный объем поставок в рамках контрактных обязательств. Об этом в среду, 10 октября, сообщило агентство РИА Новости

По данным «Оператора ГТС Украины» заявки России на прокачку газа через газоизмерительные станции «Суджа» и «Сохрановка» составили в сумме 10,3 миллиона кубометров в сутки. Это максимальный контрактный объем транзитных мощностей, забронированных «Газпромом» на Украине на этот год.

Днем ранее объем заявок увеличился до 100,2 миллиона кубов.

Также увеличился объем заявок на прокачку по ужгородскому коридору, через который идет основной транзит российского газа. Через точку соединения Ужгород-Вельке Капушаны планируется прокачать 94,3 млн кубометров в сутки — это на 9 млн больше, чем днем ранее.

«Северный поток — 2»: Минэкономики Германии одобрило проект, а Путин поручил «Газпрому» увеличить закачку газа в европейские хранилища © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Стоимость газа в Европе резко выросла текущей осенью из-за того, что европейцы своевременно не накопили достаточно газа в своих ПХГ и даже распродавали часть своих запасов в период высоких цен на голубое топливо.

В странах ЕС выдвигались политические требования к коммерческой компании «Газпром» увеличить поставки газа, однако предприятие не имело достаточно свободных объемов, поскольку наполняло ПХГ в РФ для успешного прохождения отопительного сезона.

В конце октября президент РФ Владимир Путин поручил «Газпрому» приступить к повышению объема газа в европейских ПГХ. Глава компании Алексей Миллер заверил, что концерн именно так и поступит. Путин распорядился информировать его о ходе процесса.