Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Артем Дмитрук считает, что у партии не осталось принципов и идеологии, а есть только хайп и виртуальная реальность. Об этом 9 ноября он сказал в эфире телеканала «Украина 24»

Аваков открестился от Разумкова и процитировал «Дюну» © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

«Это, возможно, виртуальная партия? Это партия, которой нет на местах. Это партия, у которой нет структуры, идеологии, правил и принципов. Это партия, у которой нет штабов, которые должны быть в каждом регионе. Это партия, у которой нет приемных, за исключением некоторых народных депутатов. Это такой медийный проект, название, хайп. Партия двигается благодаря хайпу и своему названию», — заявил Дмитрук.

Также депутат рассказал, что после его заявлений о напрасном увольнении с должности спикера Дмитрия Разумкова, неожиданно для себя получил письмо от Национального агентства по предотвращению коррупции Украины о проверке декларации.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что Дмитрук не проявляет коллегиальности с фракцией и действует деструктивно по отношению к курсу партии. По той же причине ранее президентская фракция уволила Разумкова.

К слову, в понедельник, 8 ноября, экс-председатель парламента опубликовал список депутатов своего межфракционного объединения в Верховной Раде «Разумная политика».

Войдут в него 25 человек, в том числе депутаты из фракции «Слуга народа» Нелли Яковлева, Василий Мокан, Олег Воронько и внефракционный депутат Людмила Буймистер, которую недавно исключили из «Слуги народа».