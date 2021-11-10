Звездная домработница Людмила Дороднова на днях рассказала «Собеседнику», как ей удалось попасть на работу к Алле Пугачевой

Экс-домработница Пугачевой вернула примадонне ее дорогие подарки © sorokanews.ru Тамары Миансаровой, Ларисы Мондрус, Клавдии Шульженко, а потом сама приняла решение работать в доме Аллы Пугачевой. Однажды она познакомилась с мастером, которая расписывала ткани для Пугачевой.

По словам домработницы, тогда она и «набекренила свой нос» в сторону Примадонны. Она вместо нее отправилась передать заказ Пугачевой.

«Я приперлась к Алле с бутылкой коньяка. Пугачева эту нашу встречу везде всегда вспоминала, да и по сей день вспоминает. Ну а что, с пустыми руками идти к ней было неудобно, конфеты не все любят, а коньяк всегда пригодится», — поделилась Дороднова.

Людмила Дороднова работала у Пугачевой несколько десятилетий, в том числе помогала воспитывать старшую дочь певицы Кристину Орбакайте, которой в этом году исполнилось 50 лет.

После развода Пугачевой с Филиппом Киркоровым она пошла работать к поп-королю, который отправил ее на пенсию с хорошим выходным пособием. После этого экс-домработница время от времени появляется на ток-шоу и дает комментарии глянцу о своих бывших работодателях.