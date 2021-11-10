«Он (Зеленский — ред.) очень ранимый человек. Секретарь его Маша приходила в офис к нам, давно это было, она сказала, что он очень ранимый, что о нем говорят для него важно. Ему даже, насколько я помню, запрещали читать Facebook, YouTube. Я точно такой же, не читаю эти комментарии», — сказал комик.
Он прокомментировал также слухи о том, что Зеленского разозлил один из номеров «Квартала» о нем, и даже назвал выступление «свинством».
«Я не знаю, о каком номере он говорил. Даже, если в наших номерах он нашел что-то для себя обидное, значит он болезненно реагирует. Скорее всего, у него выработалась защитная реакция уже после того, как он стал президентом. До этого он абсолютно нормально реагировал», — считает Великий.
Он уверен, что в юмор Зеленский не вернется, а будет баллотировать на второй срок, так как «у него есть планы и одного срока ему не хватит их реализовать». В то же время Великий подтвердил, что первая леди Елена Зеленская продолжает сотрудничать с «Кварталом», например пишет шутки для «Женского квартала».