Глава украинского государства Владимир Зеленский - очень ранимый человек. Такое заявление 10 ноября сделал актер, пародирующий президента в «Вечернем квартале», Юрий Великий в интервью журналистке Алесе Бацман

«Он (Зеленский — ред.) очень ранимый человек. Секретарь его Маша приходила в офис к нам, давно это было, она сказала, что он очень ранимый, что о нем говорят для него важно. Ему даже, насколько я помню, запрещали читать Facebook, YouTube. Я точно такой же, не читаю эти комментарии», — сказал комик.

Комаровский рассказал, как Зеленский записал его во враги © Facebook, Евгений Комаровский

«Я не знаю, о каком номере он говорил. Даже, если в наших номерах он нашел что-то для себя обидное, значит он болезненно реагирует. Скорее всего, у него выработалась защитная реакция уже после того, как он стал президентом. До этого он абсолютно нормально реагировал», — считает Великий.

Он уверен, что в юмор Зеленский не вернется, а будет баллотировать на второй срок, так как «у него есть планы и одного срока ему не хватит их реализовать». В то же время Великий подтвердил, что первая леди Елена Зеленская продолжает сотрудничать с «Кварталом», например пишет шутки для «Женского квартала».