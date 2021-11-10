«По приказу Зеленского»: Лерос нашел в машине трекер слежки

Депутат от правящей партии «Слуга народа» Гео Лерос объявил о том, что обнаружил под своим автомобилем трекер слежки. Об этом 10 ноября написал Telegram-канал «Политика страны»

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«Без приказа Зеленского и [главы Офиса президента Андрея] Ермака никто этого бы не сделал, как и слежку за мной сбушников, которых я поймал еще полгода назад», — цитирует канал высказывание Лероса.

Конфликт между Леросом и Зеленским начался после того, как депутат обвинил Ермака в коррупции и превышении должностных полномочий, в частности, в продаже должностей.

Глава Офиса президента остался в должности, а Лерос с тех пор сообщает о подозрительных вещах, происходящих в его жизни.