«По приказу Зеленского»: Лерос нашел в машине трекер слежки

По словам парламентария, обнаружить прикрепленное к днищу машины устройство удалось его помощнику на автомойке. Депутат уверен, что причастен к этому глава украинского государства Владимир Зеленский и его окружение.
«Без приказа Зеленского и [главы Офиса президента Андрея] Ермака никто этого бы не сделал, как и слежку за мной сбушников, которых я поймал еще полгода назад», — цитирует канал высказывание Лероса.
Конфликт между Леросом и Зеленским начался после того, как депутат обвинил Ермака в коррупции и превышении должностных полномочий, в частности, в продаже должностей.
Глава Офиса президента остался в должности, а Лерос с тех пор сообщает о подозрительных вещах, происходящих в его жизни.