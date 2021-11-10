Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в видеообращении опроверг слухи о том, что он решил присоединиться к политсиле экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом сообщает 10 ноября vesti.ua

«Блок РАЯ»: в «Слуге народа» придумали название политсиле Разумкова © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Дмитрия Разумкова. Он добавил, что желает Разумкову и другим политикам успехов в работе на Украину «на основе профессиональных, а не имитационных действий».

Экс-глава МВД считает, что в Офисе президента испугались из-за его заявлений о работе СНБО и приняли решение «контратаковать фейками» о едином политическом проекте Аваков-Яценюк-Разумков.

«Придумщикам этого и прочих фейков от Ермака и подоляков — отвечу словами из "Дюны" Фрэнка Герберта: страх убивает разум. Не бойтесь. Концентрация умных людей вызывает испуг или у слабаков, или у дураков. Вы из каких будете?» — сказал Аваков.

Ранее первый вице-спикер Рады Александр Корниенко анонсировал обсуждение новой политсилы Разумкова «Разумная политика» на заседании фракции «Слуга народа». Он скептически оценил «блок РАЯ» — Разумков, Аваков, Яценюк.

Также Корниенко заявил, что «слуги народа», которые войдут в политсилу Разумкова, будут должны сложить мандат.

В своем видеообращении Аваков приводит цитату из литании против страха из научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», который недавно второй раз был экранизирован. Герои романа читали эту «молитву» для подавления чувства страха и улучшения концентрации в угрожающей ситуации.