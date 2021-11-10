Кому мандарины принесут пользу, а кому лучше от них отказаться, рассказала украинский нутрициолог Ольга Дорош, передает Obozrevatel 10 ноября

Диетолог посоветовала украинцам завтракать салом © CC0, Pixabay

Мандарины — ценный источник витаминов, минералов, пищевых волокон и антиоксидантов. Эти вещества помогают организму защищать клетки от вредных молекул и могут предотвратить развитие онкологических заболеваний, болезней сердца и болезни Альцгеймера.

Однако мандарины не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также при определенных заболеваниях почек и печени. Кроме мандаринов, для людей, страдающих от болезней ЖКТ, опасны и другие виды цитрусовых.

Нутрициолог отметила, что важно выбрать плоды без дефектов — гнили, плесени или черных отметин, они должны быть упругие и округлой формы. Более яркие, равномерно окрашенные мандарины будут и более сладкими.