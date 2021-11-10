В преддверии 10-й годовщины брака ведущий Максим Галкин сделал сюрприз для своей супруги певицы Аллы Пугачевой. Соответствующий ролик он разместил в Instagram 9 ноября

«Махровый национализм»: в Крыму отреагировали на слова Ротару о статусе полуострова © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«Смотри, что случилось, пока ты спала:

Заснули, была осень, проснулись — зима,

Под белым, белым, белым, под чистым, чистым, чистым,

Под чем-то холодным и очень пушистым проснулась земля», — спел Галкин, закончив свое выступление словами: «ты рядом со мной».

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились 23 декабря 2011 года. Живут они в замке в подмосковной деревне Грязь. Муж певицы у нее пятый по счету и младше ее на 27 лет, а она у него — первая и единственная жена. У пары двое детей — двойняшки Лиза и Гарри, появившиеся на свет благодаря суррогатной матери. Сейчас они ходят во второй класс.