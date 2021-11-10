Текст проекта постановления пока отсутствует.
В частности, Скороход подала на рассмотрение руководства парламента, проект постановления «об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию убийства народного депутата Украины Полякова Антона Эдуардовича — уголовное производство».
В конце октября Скороход выступила с заявлением, что ей неприятна ложь, которая якобы распространяется, в том числе, правоохранительными органами и которая, по ее словам, не имеет ничего общего с правдой.
Она заявила, что Поляков был убит, а информацию о наркотиках и «еще какой-то белиберде» назвала выдумкой силовиков. По словам Скороход, Поляков никогда не принимал наркотики. Она также заявила о том, что видела на его теле след от удушения.
Депутат Верховной Рады Украины Антон Поляков скончался в ночь на 8 октября. Вскрытие показало острую ишемию, а токсикологическая экспертиза — метадон, алкоголь и димедрол в крови. Ряд политиков, экспертов и журналистов на Украине сходятся во мнении, что депутата отравили, поскольку он никогда не имел проблем с сердцем и не был замечен в употреблении наркотических средств.