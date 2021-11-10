Бывшая сожительница и коллега скончавшегося депутата Верховной Рады Антона Полякова Анна Скороход зарегистрировала постановление о создании временной следственной комиссии по факту его смерти. Документ обнародован на сайте парламента 10 ноября

Текст проекта постановления пока отсутствует.

В частности, Скороход подала на рассмотрение руководства парламента, проект постановления «об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию убийства народного депутата Украины Полякова Антона Эдуардовича — уголовное производство».

В конце октября Скороход выступила с заявлением, что ей неприятна ложь, которая якобы распространяется, в том числе, правоохранительными органами и которая, по ее словам, не имеет ничего общего с правдой.

Убийство или нет? В соцсетях обсудили смерть депутата Полякова и заявления Анны Скороход © Анна Скороход / facebook

Депутат Верховной Рады Украины Антон Поляков скончался в ночь на 8 октября. Вскрытие показало острую ишемию, а токсикологическая экспертиза — метадон, алкоголь и димедрол в крови. Ряд политиков, экспертов и журналистов на Украине сходятся во мнении, что депутата отравили, поскольку он никогда не имел проблем с сердцем и не был замечен в употреблении наркотических средств.