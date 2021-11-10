Как сообщил спикер Министерства обороны Канады Дэн Лебутилье, в конце октября была начата проверка действий Канады по обучению военных иностранных государств.
Лебутилье заявил, что результаты проверки будут готовы в начале 2022 года, однако они будут «частично» засекречены, указало канадское издание.
«Эта проверка будет комплексно рассматривать все миссии, в которых вооружённые силы Канады занимаются обучением или повышением потенциала вооруженных сила других стран», сказал военный представитель.
Газета указала, что проверка Министерства обороны проводится в связи с тем, что еврейская группа на Украине привлекла внимание к очередному видео, в котором украинские десантники поют песню в честь Степана Бандеры.
Бандера был антисемитом и пособником немецких нацистов, а его организация виновна в уничтожении более ста тысяч евреев и поляков во время Второй мировой войны, информирует своих читателей «Оттава ситизен».
Ранее это же издание сообщило о том, что высокопоставленные канадские военные встречались на Украине с представителями батальона «Азов», несмотря на предупреждения о том, что многие члены этого формирования разделяют нацистскую идеологию.
Как утверждает газета, в Министерстве обороны Канады были озабочены не идеологией нацистов, а тем, что про эти контакты могут рассказать СМИ.