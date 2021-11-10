Министерство обороны Канады начало проверку информации об обучении военными этой страны неонацистов и военных преступников, в том числе украинских, сообщила 8 ноября газета «Оттава ситизен»

Как сообщил спикер Министерства обороны Канады Дэн Лебутилье, в конце октября была начата проверка действий Канады по обучению военных иностранных государств.

Лебутилье заявил, что результаты проверки будут готовы в начале 2022 года, однако они будут «частично» засекречены, указало канадское издание.

«Эта проверка будет комплексно рассматривать все миссии, в которых вооружённые силы Канады занимаются обучением или повышением потенциала вооруженных сила других стран», сказал военный представитель.

Иудушки украинской истории. Мазепа, Петлюра и Бандера торговали Украиной за власть © odnarodyna.org Степана Бандеры.

Бандера был антисемитом и пособником немецких нацистов, а его организация виновна в уничтожении более ста тысяч евреев и поляков во время Второй мировой войны, информирует своих читателей «Оттава ситизен».

Ранее это же издание сообщило о том, что высокопоставленные канадские военные встречались на Украине с представителями батальона «Азов», несмотря на предупреждения о том, что многие члены этого формирования разделяют нацистскую идеологию.

Как утверждает газета, в Министерстве обороны Канады были озабочены не идеологией нацистов, а тем, что про эти контакты могут рассказать СМИ.