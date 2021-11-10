Украинские потребители получают всего 2% белорусской электроэнергии. Об этом 9 ноября заявил политический эксперт Руслан Бортник на пресс-конференции в «Голос.ua»

«С экономической точки зрения, белорусская электроэнергия сейчас занимает 2% от всего потребления в Украине. Кроме того, если посмотреть годовые балансы, Украина всегда оставалась в последние годы энергопрофицитной. Мы больше энергии экспортировали, чем импортировали», — заявил Бортник.

Поставки электроэнергии на Украину Белоруссия возобновила 6 ноября. Известно, что контракт предусматривает получение Украиной белорусской электроэнергии на срок до конца ноября.

Многие эксперты называют происходящее на Украине энергетическим кризисом, поскольку серьезные проблемы не ограничиваются электроэнергией. Страна испытывает жесточайший дефицит газа и угля. Последнего, по отдельным оценкам, накоплено в три раза меньше необходимого.