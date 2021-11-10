Памятник букве представляет собой металлическую конструкцию, выкрашенную в желтый цвет. Основание — белый постамент.
На постаменте прикрепили черную табличку с надписью «Художественный объект. Украинский язык — уникальный». Кто-то возложил рядом с ней цветы.
Автор памятника — Василий Гудыма. На открытии объекта выступили мэр Тернополя Роман Казновецкий, общественные деятели Богдан Кукуруза и Мария Романчук.
«Это украшение общины и единственная арт-инсталляция такого типа в Украине… "Украинский язык — уникальный" — это не просто название, выражение или слова, это догма, которую нужно проносить через годы, утверждая наше единство», — говорится в сообщении горсовета.
Памятник открыли в День украинской письменности и языка. Буква «Ї» входит в расширенную кириллицу, это 13-я буква украинского и русинского алфавитов. В современном украинском языке этой буквой обозначают сочетание звуков й + і (например, в словах поїзд, солов'їний, Україна).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался писать диктант в день украинской письменности.