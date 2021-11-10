В городе Лановцы Тернопольской области Украины открыли памятник букве «Ї». Об этом сообщила пресс-служба горсовета в Facebook 9 ноября

Памятник букве представляет собой металлическую конструкцию, выкрашенную в желтый цвет. Основание — белый постамент.

На постаменте прикрепили черную табличку с надписью «Художественный объект. Украинский язык — уникальный». Кто-то возложил рядом с ней цветы.

Автор памятника — Василий Гудыма. На открытии объекта выступили мэр Тернополя Роман Казновецкий, общественные деятели Богдан Кукуруза и Мария Романчук.

«Это украшение общины и единственная арт-инсталляция такого типа в Украине… "Украинский язык — уникальный" — это не просто название, выражение или слова, это догма, которую нужно проносить через годы, утверждая наше единство», — говорится в сообщении горсовета.

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