Памятник букве представляет собой металлическую конструкцию, выкрашенную в желтый цвет. Основание — белый постамент.

На постаменте прикрепили черную табличку с надписью «Художественный объект. Украинский язык — уникальный». Кто-то возложил рядом с ней цветы.

Автор памятника — Василий Гудыма. На открытии объекта выступили мэр Тернополя Роман Казновецкий, общественные деятели Богдан Кукуруза и Мария Романчук.

«Это украшение общины и единственная арт-инсталляция такого типа в Украине… "Украинский язык — уникальный" — это не просто название, выражение или слова, это догма, которую нужно проносить через годы, утверждая наше единство», — говорится в сообщении горсовета.

Александр Камчатнов: Страх потерпеть культурное поражение вынуждает Киев внедрять украинский язык силовыми методами
Александр Камчатнов: Страх потерпеть культурное поражение вынуждает Киев внедрять украинский язык силовыми методами
© flickr.com, Litinstitut Maxim Gorky
Памятник открыли в День украинской письменности и языка. Буква «Ї» входит в расширенную кириллицу, это 13-я буква украинского и русинского алфавитов. В современном украинском языке этой буквой обозначают сочетание звуков й + і (например, в словах поїзд, солов'їний, Україна).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался писать диктант в день украинской письменности.