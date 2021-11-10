Профицитная в электроэнергии Украина вместо экспорта сегодня могла бы спасти страну, но этому помешало непрофессиональное правительство. Об этом 9 ноября заявил политический эксперт Руслан Бортник на пресс-конференции в «Голос.ua»

Бортник назвал ключевую причину падения рейтинга президента Зеленского © REUTERS, Jonathan Ernst

Также Бортник выразил мнение, что энергетические украинские монопольные компании из-за конкуренции в условиях кризиса привели к тому, что профицитной стране приходится импортировать ресурс.

Входя в энергетический кризис, Украина испытывает жесточайший дефицит не только газа, но и угля (перед началом отопительного сезона его накоплено в три раза меньше необходимого). Из-за дефицита угля уже остановлено 22 блока на 9 ТЭС, что стимулирует спрос на все время дорожающий газ.

На фоне информации о прекращении работы более половины энергоблоков на тепловых электростанциях стало известно, что Белоруссия начала поставлять электроэнергию не государственным компаниям Украины, а ДТЭК, принадлежащей самому богатому украинцу Ринату Ахметову.