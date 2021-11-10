«У нас так построена внутренняя система перераспределения неэффективно, что у нас возникают такие ситуации. Это проблема правительства, которое должно было все это время заниматься для того, чтобы сбалансировать систему. Чтобы профицит нашей системы сегодня спасал бы в условиях пиковой нагрузки», — заявил он.
Также Бортник выразил мнение, что энергетические украинские монопольные компании из-за конкуренции в условиях кризиса привели к тому, что профицитной стране приходится импортировать ресурс.
Входя в энергетический кризис, Украина испытывает жесточайший дефицит не только газа, но и угля (перед началом отопительного сезона его накоплено в три раза меньше необходимого). Из-за дефицита угля уже остановлено 22 блока на 9 ТЭС, что стимулирует спрос на все время дорожающий газ.
На фоне информации о прекращении работы более половины энергоблоков на тепловых электростанциях стало известно, что Белоруссия начала поставлять электроэнергию не государственным компаниям Украины, а ДТЭК, принадлежащей самому богатому украинцу Ринату Ахметову.