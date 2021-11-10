Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук ответил на интервью сестры украинской певицы Софии Ротару Аурики, посоветовав артистке «не скатываться до махрового украинского национализма». Об этом 10 ноября написало агентство РИА Новости

Ротару предложили лишить звания почетного гражданина Крыма - СМИ © София Ротару/Инстаграм Аурика Ротару заявила, что она и ее сестра София не ездят в Крым, а свою недвижимость там закрыли «до лучших времен» и «ждут возвращения Крыма» в состав Украины.

«Очень жаль, что София Михайловна так и не стала крымчанкой в полном смысле этого слова, несмотря на то, что ей в свое время присвоили звание почетного крымчанина и она получила другие крымские награды. Хочу посоветовать ей не давать оценок Крыму и крымчанам, вернувшимся по своей воле в Россию, и публично не сваливаться на позиции ярого и махрового украинского национализма», — сказал Форманчук.

В то же время глава Общественной палаты подчеркнул, что жители его региона и России в целом продолжают ценить талант исполнительницы и ее вклад в развитие культуры.

Кстати, не так давно министр культуры республики Крым Арина Новосельская приглашала «хуторянку» в свой регион, уточнив, что двери Крыма для нее «всегда открыты».

Ротару получила звание почетного гражданина Крыма в 1997 году, однако после Майдана 2014 года артистка заняла проукраинскую позицию, считая, что полуостров якобы силовым путем захватила РФ, при этом результаты референдума исполнительница не признает.

Свое мнение относительно российско-украинского вопроса Ротару недвусмысленно «озвучила» еще в 2014 году, покинув Крым, где у нее немало объектов недвижимости, в том числе гостиница Villa Sofia в Ялте.

В то же время источники, близкие к окружению певицы, утверждают, что в этом году она приедет в Москву на запись новогодних программ.