Днем ранее Аурика Ротару заявила, что она и ее сестра София не ездят в Крым, а свою недвижимость там закрыли «до лучших времен» и «ждут возвращения Крыма» в состав Украины.
«Очень жаль, что София Михайловна так и не стала крымчанкой в полном смысле этого слова, несмотря на то, что ей в свое время присвоили звание почетного крымчанина и она получила другие крымские награды. Хочу посоветовать ей не давать оценок Крыму и крымчанам, вернувшимся по своей воле в Россию, и публично не сваливаться на позиции ярого и махрового украинского национализма», — сказал Форманчук.
В то же время глава Общественной палаты подчеркнул, что жители его региона и России в целом продолжают ценить талант исполнительницы и ее вклад в развитие культуры.
Кстати, не так давно министр культуры республики Крым Арина Новосельская приглашала «хуторянку» в свой регион, уточнив, что двери Крыма для нее «всегда открыты».
Ротару получила звание почетного гражданина Крыма в 1997 году, однако после Майдана 2014 года артистка заняла проукраинскую позицию, считая, что полуостров якобы силовым путем захватила РФ, при этом результаты референдума исполнительница не признает.
Свое мнение относительно российско-украинского вопроса Ротару недвусмысленно «озвучила» еще в 2014 году, покинув Крым, где у нее немало объектов недвижимости, в том числе гостиница Villa Sofia в Ялте.
В то же время источники, близкие к окружению певицы, утверждают, что в этом году она приедет в Москву на запись новогодних программ.