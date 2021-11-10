Более трети кондитерской продукции, производимой на Украине, экспортируется. В числе потребителей более 100 стран мира в СНГ, ЕС и Азии. Однако в этом году страна лишилась одного из самых выгодных рынков сбыта. Об этом газете «КП в Украине» 10 ноября рассказал президент ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк

Национальная катастрофа: на Украине серьезно подорожало сало © Марина Полякова, Украина.ру

«В этом году экспорт в Белоруссию приостановился из-за применения белорусами механизма лицензирования украинской продукции. Причем произошло это в ответ на непродуманные и необоснованные решения украинской межведомственной комиссии по международной торговле, которая с нарушением двусторонних договоров ввела санкции в отношении белорусских товаров. В результате ни одна украинская компания не получила лицензию на импорт украинской кондитерки в Белоруссию», — рассказал Балдынюк.

Объемы торговли кондитерскими изделиями с Еевросоюзом выросли с 20 до 100 тысяч тонн в год, однако, уточнил эксперт, реализация сладкого в Европе сталкивается с огромными сложностями. Причина в том, что реализуется продукция в торговых сетях, а попасть туда крайне сложно.

«Еще одна проблема — своеобразная "торговая война" со стороны Польши. Поляки ограничивают количество разрешений на въезд и транзит наших грузовых автомобилей по своей территории. В результате мы банально не можем проехать территорию Польши, чтобы доставить сладости в другие страны ЕС», — заявил Балдынюк.