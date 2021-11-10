Президент ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк озвучил статистику потребления гражданами кондитерских изделий. Цифры оказались впечатляющими. «Сладкую» статистику 10 ноября опубликовала газета «КП в Украине»

«За 8 месяцев этого года украинцы съели более 360 тысяч тонн кондитерки. Учитывая, что, по данным Госстата, в Украине сейчас проживает 41,3 млн человек, получается, что на одного жителя страны пришлось около 8,7 кг за 8 месяцев. То есть 13-14 килограммов в год», — сказал Балдынюк.

Национальная катастрофа: на Украине серьезно подорожало сало © Марина Полякова, Украина.ру

«Если учесть все эти поправки, то, возможно, мы выйдем на показатель в 20-25 килограммов на человека в год. Но даже эти цифры будут в 1,5-2 раза ниже европейских. Например, каждый житель Германии в среднем потребляет 43 килограмма кондитерских изделий в год», — констатировал эксперт.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения рекомендует не превышать суточную дозу в 25 граммов сладкого в сутки, то есть примерно 9 килограммов в год. Медики утверждают, что избыточное потребление сахаросодержащих продуктов приводит к ожирению, болезням почек и сердечно-сосудистой системы, почечной недостаточности и даже онкологии.

Согласно последним данным статистики, каждый третий ребенок на Европейском континенте страдает ожирением. На Украине уже назвали ситуацию «катастрофой с замедленным действием».