В Париже 12 ноября состоится встреча глав министерств иностранных дел и министерств обороны России и Франции, сообщила 10 ноября пресс-служба МИД Франции

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«В рамках международной конференции по Ливии 12 ноября министр Европы и иностранных дел и министр Вооруженных Сил встретятся в Париже со своими российскими коллегами-министрами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу в рамках Совета сотрудничества по вопросам безопасности», — говорится в сообщении.

В частности, министры обсудят совместные усилия Франции и России в рамках сопредседательства Минской группы.

Помимо этого, будут обсуждаться политические и военные аспекты региональных и международных кризисов, в частности, в отношении ситуаций в Украине и в полосе Сахель-Сахара, по которым Франция выразит свою «озабоченность из-за действий России».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встречи министров в «нормандском формате» в ближайшее время не будет, поскольку Украина не выполняет уже достигнутые договоренности.