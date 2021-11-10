Обвинения, которые звучат от властей Польши в ситуации с миграционным кризисом на границе с Белоруссией, переходят все рамки здравого смысла. Об этом 9 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ток-шоу «Соловьев Live»

Мигранты пошли на прорыв. Что происходит на границе между Польшей и Белоруссией © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Анджей Дуда заявил, что штурм польской границы мигрантами организовал Минск. Он обвинил власти Белоруссии в массированной гибридной атаке на страны ЕС.

«Удивительно, конечно, то, что мы слышим из Варшавы. Это, честно говоря, на мой взгляд, переходит все возможные рамки и приличия, и здравого смысла. Я говорю и об обвинениях в адрес нашей страны, и в целом об оценках ситуации… Ну невозможно же вот так, просто на голубом глазу говорить неправду и врать», — сказала Захарова.

На границе Белоруссии с Польшей собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они пытались штурмовать заграждение и прорваться на территорию Польши. Польские пограничники применили слезоточивый газ. Польша стягивает к границе военных.

ЕС и НАТО обвиняют президента Белоруссии Александра Лукашенко в использовании ситуации с мигрантами для давления на Запад. По данным СМИ, ЕС намерен ввести санкции против 30 физических и юридических лиц Белоруссии, включая главу МИД Владимира Макея и белорусскую авиакомпанию «Белавиа».