Один из символов Украины - сало - рекордно подорожало осенью текущего года. Об этом 9 ноября написал Kurkul.com со ссылкой на данные Министерства финансов Украины

Стало известно, какие сладости любят украинцы © Lisa/Pexels

Домашнее сало пока продается чуть дешевле — за 134 гривны (360 руб.) за кило, его подорожание почти не коснулось, за месяц продукт прибавил в стоимости 1 гривну.

В числе причин роста цен на сало эксперты называют повышение стоимости зерновых, увеличение транспортных расходов, а также высокие тарифы на газ и электроэнергию. Специалисты утверждают, что сало и дальше продолжит дорожать, причем в 2022 году ожидается серьезный скачок цены.