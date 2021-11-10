Согласно данным ведомства, с сентября соленое сало прибавило в цене на 40 гривен (более 100 руб.), и теперь его стоимость в среднем составляет 185 гривен (500 руб.) за килограмм. По оценкам экспертов, в октябре цена выросла на 13%, а в ноябре — уже на 11%.
Домашнее сало пока продается чуть дешевле — за 134 гривны (360 руб.) за кило, его подорожание почти не коснулось, за месяц продукт прибавил в стоимости 1 гривну.
В числе причин роста цен на сало эксперты называют повышение стоимости зерновых, увеличение транспортных расходов, а также высокие тарифы на газ и электроэнергию. Специалисты утверждают, что сало и дальше продолжит дорожать, причем в 2022 году ожидается серьезный скачок цены.