Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на Украине зафиксирован «рекордный уровень» прямых иностранных инвестиций за последние годы, 9 ноября глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин опроверг эту информацию. Соответствующее заявление он сделал в Facebook

В Киеве назвали миграционный кризис на польско-белорусской границе атакой РФ против Украины © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Соответствующие прямые инвестиции в акционерный капитал лишь незначительно превысили объемы выплат прямым иностранным инвесторам через долговые инструменты (0,5 млрд долларов за 9 месяцев 2021 года) и, не считая кризисного 2020 года (+474 млн долларов за 9 мес.), были самыми низкими с 2014 года», — сообщил глава Совета Нацбанка.

Данилишин призвал правительство обратить на это внимание и задуматься о привлечении как иностранных, так и внутренних инвестиций для развития инвестиционно-направленной модели экономики Украины.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на Украине зафиксирован «рекордный уровень» прямых иностранных инвестиций за последние годы, поэтому теперь задача правительства — «дальнейшее улучшение инвестиционного климата на Украине».

По информации Нацбанка международные резервы Украины в настоящее время составляют 29,654 млрд долларов.