По словам Данилишина, за первые 9 месяцев текущего года инвестиции прямых инвесторов в предприятия прямого инвестирования на Украине составили лишь 744 млн долларов.
«Соответствующие прямые инвестиции в акционерный капитал лишь незначительно превысили объемы выплат прямым иностранным инвесторам через долговые инструменты (0,5 млрд долларов за 9 месяцев 2021 года) и, не считая кризисного 2020 года (+474 млн долларов за 9 мес.), были самыми низкими с 2014 года», — сообщил глава Совета Нацбанка.
Данилишин призвал правительство обратить на это внимание и задуматься о привлечении как иностранных, так и внутренних инвестиций для развития инвестиционно-направленной модели экономики Украины.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на Украине зафиксирован «рекордный уровень» прямых иностранных инвестиций за последние годы, поэтому теперь задача правительства — «дальнейшее улучшение инвестиционного климата на Украине».
По информации Нацбанка международные резервы Украины в настоящее время составляют 29,654 млрд долларов.