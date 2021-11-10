В президентской партии «Слуга народа» скептически относятся к межфракционному объединению, которое формирует экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом 9 ноября заявил первый вице-спикер парламента, экс-глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко в эфире канала «24»

Грядут перевыборы. Разумков ударил по Зеленскому © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Объединение со старым политиками, которое мы уже неделю видим в формате блока РАЯ — Дмитрий Разумков, [экс-глава МВД] Арсен Аваков, [экс-премьер] Арсений Яценюк — не уверен, что это то, чего ждут избиратели… У таких объединений обычно большой антирейтинг», — заявил Корниенко.

По его мнению, трудно сказать, что объединяет политиков, группирующихся вокруг Разумкова, кроме желания продолжить политическую карьеру.

При этом некоторые из таких депутатов, отметил Корниенко, в соцсетях заявляют, что они остаются в «Слуге народа», однако называют себя «объединением технократов».

Ранее Разумков сообщал, что после отставки получал несколько предложений о том, чтобы возглавить партию. В понедельник, 8 ноября, экс-председатель парламента опубликовал список депутатов своего межфракционного объединения в Верховной Раде «Разумная политика».

Войдут в него 25 человек, в том числе депутаты из фракции «Слуга народа» Нелли Яковлева, Василий Мокан и Олег Воронько, внефракционный депутат Людмила Буймистер, которую недавно исключили из «Слуги народа», и член фракции «Батькивщина» Андрей Николаенко.