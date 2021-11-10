Балдынюк констатировал, что ассортимент кондитерских изделий в мире, на Украине в частности, с каждым днем становится все больше, поэтому назвать любимые сладости целой нации крайне сложно: слишком большой выбор.
Однако обозначить вкусы, которые предпочитают украинцы уже несколько десятилетий подряд — задача вполне посильная.
«Это шоколадный, ванильный, трюфельный, ореховый, топленое молоко, вишня, клубника, молочная карамель. Тройка самых популярных сладостей — мучные изделия (печенье, бисквиты, рулеты), сахарные изделия (карамель, зефир, халва), шоколад и шоколадные изделия», — сказал Балдынюк.
При этом многие новинки на рынке сладостей, утверждает эксперт, украинцы чаще всего воспринимают с недоверием. Например, замороженный японский десерт «Моти» или шоколад с добавлением гречихи, бородинского хлеба и солода.
Однако некоторые из новинок, рассказал специалист, украинцы в итоге «распробовали». Хороший пример — шоколад с добавлением чая «Матча». Когда производители впервые представили его украинскому потребителю, товар оказался не востребован, но спустя некоторое время благодаря трендам на здоровое питание лакомство стало одним из самых востребованных.