Президент ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк назвал самые любимые сладости украинцев, а также угощения, которые его соотечественники воспринимают с опаской. Слова специалиста 10 ноября привела газета «КП в Украине»

Миграционный кризис: украинские неонацисты хотят помочь Польше © Украина.ру

Однако обозначить вкусы, которые предпочитают украинцы уже несколько десятилетий подряд — задача вполне посильная.

«Это шоколадный, ванильный, трюфельный, ореховый, топленое молоко, вишня, клубника, молочная карамель. Тройка самых популярных сладостей — мучные изделия (печенье, бисквиты, рулеты), сахарные изделия (карамель, зефир, халва), шоколад и шоколадные изделия», — сказал Балдынюк.

При этом многие новинки на рынке сладостей, утверждает эксперт, украинцы чаще всего воспринимают с недоверием. Например, замороженный японский десерт «Моти» или шоколад с добавлением гречихи, бородинского хлеба и солода.

Однако некоторые из новинок, рассказал специалист, украинцы в итоге «распробовали». Хороший пример — шоколад с добавлением чая «Матча». Когда производители впервые представили его украинскому потребителю, товар оказался не востребован, но спустя некоторое время благодаря трендам на здоровое питание лакомство стало одним из самых востребованных.