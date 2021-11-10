В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что миграционный кризис на белорусской границе направлен против Украины, поэтому украинские пограничники усиливают охрану границы. Об этом 10 ноября написали РИА Новости

«Соседние государства прибегают к гибридным технологиям увеличения потоков беженцев, прежде всего в приграничных регионах Украины, с целью дестабилизации общественно-политической ситуации. Это позорная попытка устроить на Украине миграционный кризис», — прокомментировал ситуацию первый заместитель главы МВД Украины Евгений Енин.

По его словам, Украина сейчас усиливает охрану своей северной границы, а именно принимаются меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Белоруссией, а также усиливается личный состав, техника и специальные средства.

Миграционный кризис: украинские неонацисты хотят помочь Польше © Украина.ру

Во вторник, 9 ноября, Польша закрыла пограничный переход с Белоруссией в пункте пропуска «Кузница» из-за напряженной ситуации с мигрантами. В результате уже третьи сутки толпы иностранцев в основном арабского происхождения пытаются прорваться через границу, ломая заборы с помощью топоров и кусачек для металла.

Ранее миграционный вопрос был в ведении Белоруссии, однако когда Евросоюз начал грозить президенту Александру Лукашенко санкциями, он предложил европейцам заняться этой проблемой без его помощи.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал происходящее на границе со своей страной «гибридной атакой режима Лукашенко», которая угрожает безопасности всей Европы.