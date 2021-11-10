В Киеве 9 ноября состоялась церемония прощания с экс-премьер-министром и депутатом Верховной Рады Украины, более 30 лет руководившим шахтой им. Засядько в Донбассе Ефимом Звягильским, передает strana.news

Умер экс-нардеп и премьер-министр Ефим Звягильский © РИА Новости, Александр Макаров / Перейти в фотобанк

На церемонии прощания присутствовал украинский олигарх Ринат Ахметов. По его словам, он «никогда не представлял Звягильского без Донбасса, а Донбасс без Звягильского».

«Я уважал и буду уважать этого человека, это большой патриот Донбасса и большой патриот Украины, светлая ему память», — сказал Ахметов.

Ефим Звягильский родился в городе Сталино (ныне Донецк). Он получил специальность горного инженера, прошел путь от помощника начальника угольного участка до начальника шахты в Донецке. На посту депутата он продолжал руководить шахтой из Киева, помогал семьям шахтеров.

Был депутатом Верховной Рады с первого по восьмой созыв, удостоен звания Героя Украины. Исполнял обязанности премьера Украины с 1993 по 1994 гг. Похороны Звягильцева состоятся на Байковом кладбище.