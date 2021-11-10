Представители украинской ультраправой партии «Национальный корпус» предложили министру иностранных дел Польши Збигневу Рау своих добровольцев и участников боевых действий в качестве помощи в урегулировании миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Информация об этом появилась 9 ноября на сайте политсилы

В ЕС сообщили о готовности ввести новые санкции против властей Белоруссии © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Для нас очевидно то, что Российская Федерация совместно с нелегитимными и преступными властями Белоруссии начали гибридную агрессию против вашего государства», — говорится в тексте.

Также в сообщении подчеркивается, что «украинцы, как никто другой в Европе, знакомы с подлой тактикой россиян использовать гражданское население как пушечное мясо против своих оппонентов», а поскольку Польша поддержала Украину, то «пришло время украинцам ответить взаимностью польскому народу».

В качестве такой поддержки «Нацкорпус» предложил не только участие своих добровольцев в наведении порядка на границе, но и помощь в подготовке и обучении личного состава силовых структур Польши.

Во вторник, 9 ноября, Польша закрыла пограничный переход с Белоруссией в пункте пропуска «Кузница» из-за напряженной ситуации с мигрантами. В результате уже третьи сутки толпы иностранцев в основном арабского происхождения пытаются прорваться через границу, ломая заборы с помощью топоров и кусачек для металла.

Ранее миграционный вопрос был в ведении Белоруссии, однако когда Евросоюз начал грозить президенту Александру Лукашенко санкциями, он предложил европейцам заняться этой проблемой без его помощи.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал происходящее на границе со своей страной «гибридной атакой режима Лукашенко», которая угрожает безопасности всей Европы.