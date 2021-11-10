В сообщении говорится, что украинские патриоты «с большим беспокойством наблюдают за драматическими и угрожающими событиями, которые в последние дни разворачиваются на границе Польши и Белоруссии».
«Для нас очевидно то, что Российская Федерация совместно с нелегитимными и преступными властями Белоруссии начали гибридную агрессию против вашего государства», — говорится в тексте.
Также в сообщении подчеркивается, что «украинцы, как никто другой в Европе, знакомы с подлой тактикой россиян использовать гражданское население как пушечное мясо против своих оппонентов», а поскольку Польша поддержала Украину, то «пришло время украинцам ответить взаимностью польскому народу».
В качестве такой поддержки «Нацкорпус» предложил не только участие своих добровольцев в наведении порядка на границе, но и помощь в подготовке и обучении личного состава силовых структур Польши.
Во вторник, 9 ноября, Польша закрыла пограничный переход с Белоруссией в пункте пропуска «Кузница» из-за напряженной ситуации с мигрантами. В результате уже третьи сутки толпы иностранцев в основном арабского происхождения пытаются прорваться через границу, ломая заборы с помощью топоров и кусачек для металла.
Ранее миграционный вопрос был в ведении Белоруссии, однако когда Евросоюз начал грозить президенту Александру Лукашенко санкциями, он предложил европейцам заняться этой проблемой без его помощи.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал происходящее на границе со своей страной «гибридной атакой режима Лукашенко», которая угрожает безопасности всей Европы.