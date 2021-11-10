Президент Украины Владимир Зеленский 9 ноября в своем Facebook поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка

Шутка, ставшая злом. Краткий курс геноцида русского языка на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Леонидом Кучмой. В православии 9 ноября вспоминают преподобного Нестора Летописца.

«Украинский язык — украшение, которое придает очарование всему. Колыбельные на украинском — самые ласковые. Стихи на украинском — самые романтичные. Анекдоты — самые смешные. Диалоги — самые откровенные. Песни — самые душевные. А признания на украинском языке в любви — самые страстные», — написал Зеленский.

«Что ж вы нам 25 лет работы русскоязычным комиком не рассказывали украинских анекдотов, которые, как оказалось, намного смешнее?», «Интересно, почему до тех пор, как не стал преЗЕдентом, все шутки кварталовские да и сами вы говорили по-русски! Для кого кино?», «А почему президент поздравляет с Днем украинской письменности и языка на ночь? Пресс-служба опять забыла? Непрофессионально! Какая-то Ночь украинской письменности и языка получается», «Украинский язык прекрасен, так же как и все остальные языки мира», — отреагировали пользователи соцсети в комментариях.

В День украинской письменности Зеленский отказался писать так называемый диктант национального единства — в сети предположили, что это связано с его слабым знанием украинского языка.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил переименовать украинский язык в «руський».