Несколько десятков нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока преодолели заграждения на границе с Белоруссией и проникли на территорию Польши. Об этом сообщило 9 ноября польское радио Bialystok

«Две крупные группы мигрантов проникли в Польшу с территории Белоруссии. Группы из по меньшей мере нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи», — говорится в сообщении.

Мигранты пошли на прорыв. Что происходит на границе между Польшей и Белоруссией © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Отмечается, что в районе пункта пропуска «Кузница», где мигранты пытались прорваться через границу в понедельник, 8 ноября, обстановка пока спокойная.

На границе Белоруссии с Польшей собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они пытались штурмовать заграждение и прорваться на территорию Польши. Польские пограничники применили слезоточивый газ. Польша стягивает к границе военных.

ЕС и НАТО обвиняют президента Белоруссии Александра Лукашенко в использовании ситуации с мигрантами для давления на Запад. ЕС намерен ввести санкции против 30 физических и юридических лиц Белоруссии, включая главу МИД Владимира Макея и белорусскую авиакомпанию «Белавиа».