«Две крупные группы мигрантов проникли в Польшу с территории Белоруссии. Группы из по меньшей мере нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи», — говорится в сообщении.
При этом часть перешедших границу беженцев польские силовики отправили обратно в приграничную зону, остальных ищут.
Отмечается, что в районе пункта пропуска «Кузница», где мигранты пытались прорваться через границу в понедельник, 8 ноября, обстановка пока спокойная.
На границе Белоруссии с Польшей собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они пытались штурмовать заграждение и прорваться на территорию Польши. Польские пограничники применили слезоточивый газ. Польша стягивает к границе военных.
ЕС и НАТО обвиняют президента Белоруссии Александра Лукашенко в использовании ситуации с мигрантами для давления на Запад. ЕС намерен ввести санкции против 30 физических и юридических лиц Белоруссии, включая главу МИД Владимира Макея и белорусскую авиакомпанию «Белавиа».