Cфера энергетики на Украине в критическом состоянии, в стране не хватает угля и газа. Если в квартиры придет холод, политическая карьера президента Владимира Зеленского вряд ли продолжится. В этой ситуации ему может помочь только Россия, убеждён политолог Андрей Золотарёв. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Эксперт полагает, что «проскочить» эту зиму Зеленскому не удастся. Глубинный хуторок и птенцы гнезда Соросова: Золотарев рассказал о парадоксальной ситуации вокруг Зеленского © president.gov.ua

«Судя по всему, свободы маневра у него нет. Либо тратить золотовалютные резервы, втридорога покупая топливо за рубежом, но и там нет избытков ни угля, ни газа, ни электроэнергии. Возможны какие-то аварийные ситуации. Зеленскому придется смириться с веерными отключениями и полным политическим обнулением за эту зиму, либо надо будет договариваться с Россией. Вариантов нет», — заявил Золотарёв.

Ранее на фоне информации о прекращении работы более половины энергоблоков на тепловых электростанциях Украины стало известно, что Белоруссия будет поставлять электроэнергию не государственным компаниям Киева, а ДТЭК, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову. Эксперты полагают, что этот шаг даст Ахметову дополнительные рычаги влияния на власть.

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