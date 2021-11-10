Многие на Украине обратили внимание на выступление экс-министра МВД Арсена Авакова на телеканале олигарха Рината Ахметова, где он фактически намекнул на объединение с оппозиционными политическими силами. Это в интервью Украина.ру прокомментировал политолог Андрей Золотарёв

Несмотря на свой колоссальный антирейтинг, Аваков не оставляет попыток участия в большой политике. На телеканале Ахметова Аваков предлагал олигархам свою роль «темной лошадки», полагает собеседник издания. Золотарев описал причины возможной досрочной отставки Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Нет, он предлагает свои услуги теневого игрока. Он прекрасно понимает, что его публичность скорее сработает в минус. У него колоссальный антирейтинг, ибо Аваков себя показал как эффективный менеджер, хозяин МВД, но от того, что он хозяин МВД, простому украинцу жить лучше не стало. На Авакове клейма негде ставить, он прекрасно это понимает. Но он предлагал свои услуги как теневой коммуникатор-организатор», — заявил Золотарёв.

С другой стороны, Аваков показал, что способен выступить организатором, точкой сборки оппозиции к действующей власти.

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