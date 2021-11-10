Учитывая настроения части граждан Украины, президенту Владимиру Зеленскому для стабилизации своего рейтинга остается лишь раскручивать националистическую, военную карту, может быть, карту украинизации. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Петра Порошенко, а обострение в Донбассе можно спровоцировать простым приказом и обвинить потом все равно Россию, Донецк и Луганск, пояснил эксперт.

Украинизацию Зеленский уже начал, введя в действие закон фактически о функционировании украинского языка как государственного, уточнил политолог.

«С одной стороны, некоторые граждане Украины уже сходят с ума, как та женщина, что вызвала полицию, чтобы спасти кота, а потом начала предъявлять претензии к полицейским за то, что они разговаривают на русском языке. Или наоборот, это у людей вызывает колоссальное отторжение», — констатировал Безпалько.

В любом случае это один из тех немногих инструментов, который позволит Зеленскому предъявить себя как защитника Украины, заключил собеседник издания.

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