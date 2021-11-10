Зеленскому остается использовать тот же набор лозунгов, что был у его предшественника Петра Порошенко, а обострение в Донбассе можно спровоцировать простым приказом и обвинить потом все равно Россию, Донецк и Луганск, пояснил эксперт.
Украинизацию Зеленский уже начал, введя в действие закон фактически о функционировании украинского языка как государственного, уточнил политолог.
«С одной стороны, некоторые граждане Украины уже сходят с ума, как та женщина, что вызвала полицию, чтобы спасти кота, а потом начала предъявлять претензии к полицейским за то, что они разговаривают на русском языке. Или наоборот, это у людей вызывает колоссальное отторжение», — констатировал Безпалько.
В любом случае это один из тех немногих инструментов, который позволит Зеленскому предъявить себя как защитника Украины, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.