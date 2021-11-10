Бывший депутат Верховной Рады Украины и соратница экс-президента Украины Виктора Януковича Анна Герман уверена, что от власти его отстранили незаконно, а значит Янукович имеет право вернуть себе работу. Насколько это вероятно, она рассказала в интервью изданию Украина.ру

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«Получается так. Многие люди сегодня в Украине уже открыто признают, в том числе в моем родном Львове, что при Януковиче жилось легче, жилось проще, цены были меньше, энергоносители были дешевле. Все было дешевле, работа была, уровень жизни был намного выше», — ответила она.

Однако, подчеркнула Герман, это не значит, что бывшего президента автоматически вернут в должность, так как в умах украинцев глубоко засели ошибочные представления про Януковича: что он сбежал и что был причастен к убийствам на Майдане.

По мнению Герман, более правильным был бы вопрос не о том, насколько люди ностальгируют по временам Януковича, сколько хотят ли они его возвращения во власть, но думать об этом, считает экс-депутат украинцы пока не готовы.

Полностью интервью можно прочитать здесь.