По словам Герман, Янукович находился в Киеве в тот момент, когда его «увольняли» с президентской ставки, мотивируя это его побегом, а значит Европейский суд по правам человека может не просто встать на его сторону в споре, но и вернуть Януковичу его законно заслуженное кресло.
«Получается так. Многие люди сегодня в Украине уже открыто признают, в том числе в моем родном Львове, что при Януковиче жилось легче, жилось проще, цены были меньше, энергоносители были дешевле. Все было дешевле, работа была, уровень жизни был намного выше», — ответила она.
Однако, подчеркнула Герман, это не значит, что бывшего президента автоматически вернут в должность, так как в умах украинцев глубоко засели ошибочные представления про Януковича: что он сбежал и что был причастен к убийствам на Майдане.
По мнению Герман, более правильным был бы вопрос не о том, насколько люди ностальгируют по временам Януковича, сколько хотят ли они его возвращения во власть, но думать об этом, считает экс-депутат украинцы пока не готовы.
Полностью интервью можно прочитать здесь.