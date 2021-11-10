Создание экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым внефракционной парламентской группы оценивается экспертами по-разному. О возможных мотивах действий опального политика рассказал в интервью Украина.ру политолог Андрей Золотарев

Дмитрий Разумков недавно опроверг информацию о том, что он связан с партией «Разумная политика», которая получила такое название еще осенью 2020 года. Собеседник издания предположил, что Разумков лукавит, и отметил мнение части экспертов о том, что размолвка властей с экс-спикером носила договорной характер — ее целью являлось создание управляемой оппозиции.

С другой стороны, бытует мнение о том, что Разумков действует в интересах олигархов. Грядут перевыборы. Разумков ударил по Зеленскому © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Формирование этой недокоалиции, созданной на обнуление Зеленского, выражает вопрос олигархического кооператива: "кто в стране хозяин?" Цель — показать Зеленскому, что реальным хозяином ситуации на Украине является пресловутый глубинный хуторок…украинские олигархи», — сказал Золотарёв.

Также существует точка зрения, что создание Разумковым парламентской группы — провокация властей на жесткие ответные меры. Такие меры помогли бы привлечь народные симпатии на сторону экс-спикера.

«Другой вариант — допускаю, что создание межфракционки — это провокация «Слуг народа» на жесткие действия. У нас и в России, и на Украине гонимых властью любят, если считают, что эти гонения несправедливы. Он сделал так, чтобы источником конфликта, источником ссоры, размолвки выступала власть»

Собеседник издания отметил, что создание межфракционной группы «под Разумкова» является прецедентом в украинской политической истории.

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