Если Евросоюз исключит из своих рядов Польшу или Венгрию, то тогда сама идея и информационная поддержка Евросоюза потерпит крах. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Матеуш Моравецкий пообещал защищать позицию Варшавы в том случае, если Брюссель начнет «третью мировую войну», лишив страну обещанных финансовых средств.

«А для Польши потерять миллиардные дотации от Брюсселя, которые она получала и получает, и требует — это тоже смерти подобно. Все польское экономическое чудо базируется в основном на дотациях из Брюсселя. Это и есть тот самый волшебный золотой дождик, который леечкой аккуратно поливали над всей Польшей», — указал эксперт.

Поэтому и Венгрия, и Польша будут требовать соблюдения своего суверенитета в определенных сферах деятельности, в определенных сферах законодательства и прочего, но при этом они все равно остаются в составе Евросоюза, и они все равно будут требовать льгот, преференций и разного рода дотаций, полагает Безпалько.

Собеседник издания добавил, что произошедшее между Варшавой и Брюсселем — ссора между близкими родными, которая завершится тем, что они примирятся, к обоюдному согласию.

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