Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. Кризис верховенства права поставил под угрозу выделение Варшаве финансирования ЕС. Премьер министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал защищать позицию Варшавы в том случае, если Брюссель начнет «третью мировую войну», лишив страну обещанных финансовых средств.
«А для Польши потерять миллиардные дотации от Брюсселя, которые она получала и получает, и требует — это тоже смерти подобно. Все польское экономическое чудо базируется в основном на дотациях из Брюсселя. Это и есть тот самый волшебный золотой дождик, который леечкой аккуратно поливали над всей Польшей», — указал эксперт.
Поэтому и Венгрия, и Польша будут требовать соблюдения своего суверенитета в определенных сферах деятельности, в определенных сферах законодательства и прочего, но при этом они все равно остаются в составе Евросоюза, и они все равно будут требовать льгот, преференций и разного рода дотаций, полагает Безпалько.
Собеседник издания добавил, что произошедшее между Варшавой и Брюсселем — ссора между близкими родными, которая завершится тем, что они примирятся, к обоюдному согласию.
Полностью интервью можно прочитать здесь.