Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко могла бы воспользоваться ситуацией с политическим кризисом внутри команды Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа» и претендовать на пост премьера, но окружение президента не даст этому сбыться. Такое мнение выразил директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью Украина.ру

«На пост премьера она может претендовать, и она, наверное, была бы лучшим премьером в это время. Другой вопрос, что окружение Зеленского откровенно боится Тимошенко. В свое время Дмитрий Выдрин сказал, что если Юлия Тимошенко возглавит ЖЭК номер 304 города Киева, то центральным органом власти на Украине будет ЖЭК номер 304», — сказал эксперт.

По его словам, на Украине Тимошенко воспринимают, как очень сильного, целостного и целеустремленного политика. Поэтому в окружении Зеленского боятся, что она станет центральной фигурой украинской власти, затмив собой всех остальных, в том числе — самого президента.

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С начала осеннего политического сезона в команде Зеленского произошел раскол. Депутаты от «Слуги народа» уволили Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады, заявив, что он идет вразрез с интересами политической силы, и больше не может ее представлять на такой высокой должности. «Вот это ходули!»: Тимошенко поразила «стилем девятиклассницы» в Раде - фото © ba.org.ua

Разумков остался в партии и заявил, что будет бороться за мандат. Кроме того, он сообщил, что создает свое межфракционное объединение «Разумная политика», куда войдут депутаты, в частности, от фракций «Слуга народа» и «Батькивщина».

Последние опросы также показали, что рейтинг Разумкова стремительно вырос. В президентском рейтинге он обогнал Тимошенко. А Зеленский, кроме того, что ослабил свою электоральную поддержку, впервые после выборов возглавил антирейтинг украинских политиков.

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