«Межфракционное объединение — это все-таки защита Разумкова. Если "слуги народа" подумывают лишить его мандата, это будет сделать уже не так легко, если бы он не был руководителем объединения. И я думаю, что он все ж с мандатом останется. Поезд уже ушел. И теперь главное, чтобы этот поезд с точки зрения Разумкова развил правильную политическую скорость», — заявил он.
Ранее Разумков сообщал СМИ, что после отставки получал несколько предложений о том, чтобы возглавить политическую силу. В понедельник, 8 ноября, экс-председатель парламента опубликовал список депутатов своего межфракционного объединения в Верховной Раде «Разумная политика».
Войдут в него 25 человек, в том числе депутаты из фракции «Слуга народа» Нелли Яковлева, Василий Мокан и Олег Воронько, внефракционный депутат Людмила Буймистер, которую недавно исключили из «Слуги народа» и член фракции «Батькивщина» Андрей Николаенко.