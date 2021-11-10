Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков с помощью своего межфракционного объединения создал трудности для партии «Слуга народа», которая подумывает лишить его мандата. Об этом 8 ноября в эфире Ukrlive заявил политолог Вадим Карасев

«Межфракционное объединение — это все-таки защита Разумкова. Если "слуги народа" подумывают лишить его мандата, это будет сделать уже не так легко, если бы он не был руководителем объединения. И я думаю, что он все ж с мандатом останется. Поезд уже ушел. И теперь главное, чтобы этот поезд с точки зрения Разумкова развил правильную политическую скорость», — заявил он.

Разумков «потроллил» Зеленского его же советом © president.gov.ua

Войдут в него 25 человек, в том числе депутаты из фракции «Слуга народа» Нелли Яковлева, Василий Мокан и Олег Воронько, внефракционный депутат Людмила Буймистер, которую недавно исключили из «Слуги народа» и член фракции «Батькивщина» Андрей Николаенко.