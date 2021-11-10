Украина пытается встроиться в обходной транспортный маршрут из Китая через Узбекистан, Казахстан и через Каспийское море, но пока что российский маршрут остается более предпочтительным. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Казахстан, Узбекистан, Украина являются обходными маршрутами. Как они устроены? Точки входа, в основном, Казахстан, плюс-минус, дальше — Средняя Азия, выход на Каспийское море, дальше трансмодальными перевозками. Либо в Россию уход, либо перевоз через Каспий. Дальше Закавказье. Обычно это магистраль Азербайджан — Грузия, выход на Украину и из Украины в Европу. То есть конкретно через "Укрзализныцю", вот такой маршрут», — пояснил эксперт.

Его недостаток заключается в том, что приходится использовать разные виды транспорта с соответствующими издержками, что он пересекает несколько стран, и что в этом регионе постоянно возникают политические кризисы вроде Карабахской войны, уточнил Абзалов.

Основное же преимущество российского маршрута в том, что не нужно тратить время на растормаживание, основная проблема — в узости, поэтому нужно расширять Восточный полигон, чтобы обеспечить товаропотоки, перечислил политолог.

К тому же, Москва — более стабильный партнер, а ситуация в среднеазиатских республиках, за исключением Узбекистана и, может быть, Казахстана, очень подвержена различным действиям и политическим рискам, и пока что грузы через Россию идут быстрее и дешевле, чем по этому сложносоставному маршруту, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.