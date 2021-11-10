С точки зрения сырьевой составляющей, до великого «зеленого разворота» между Туркменией, Казахстаном и Узбекистаном будет идти относительно равная борьба. Но потом вопрос будет состоять в том, на чем будет строить свою экономику. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Самый любимый сценарий — это, конечно, Объединенные Арабские Эмираты, когда у вас есть энергоносители, вы перестраиваете в недвижимость, в IT, в другие современные составляющие. Или как принц Салман строит отдельно взятые свои линии города в Саудовской Аравии», — указал Абзалов.

Но пока у нас продолжается сырьевое существование этих республик, то для того же Китая Казахстан будет предпочтительнее в плане транспортных маршрутов, поскольку он расположен удобнее всего географически, имеет выход к Каспийскому морю и границу с РФ, заключил собеседник издания.

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