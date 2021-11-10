Понятно, что это будет не в ближайшие годы, не через пять лет и не через пятнадцать, но абсолютно точно этот тренд заявлен, и Узбекистану, как и Казахстану, как и Туркмении, нужно придумывать новые стратегии своей модернизации, уточнил эксперт.
«Самый любимый сценарий — это, конечно, Объединенные Арабские Эмираты, когда у вас есть энергоносители, вы перестраиваете в недвижимость, в IT, в другие современные составляющие. Или как принц Салман строит отдельно взятые свои линии города в Саудовской Аравии», — указал Абзалов.
Но пока у нас продолжается сырьевое существование этих республик, то для того же Китая Казахстан будет предпочтительнее в плане транспортных маршрутов, поскольку он расположен удобнее всего географически, имеет выход к Каспийскому морю и границу с РФ, заключил собеседник издания.
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