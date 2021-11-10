Казахстан — это ворота Китая в Россию. Еще Казахстан физически больше, и он имеет выход к Каспийскому морю. Следовательно, его можно использовать как инфраструктурно правильную мотальную магистраль, в отличие от Узбекистана. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что хотя экономика Узбекистана сегодня действительно развивается динамично, с точки зрения географии он расположен сложнее, и в этом смысле для Китая Казахстан более предпочтителен.

«С точки зрения сырьевой составляющей, и Туркмения, и Узбекистан, и Казахстан крайне важны. Поэтому я думаю, в этом цикле, до великого "зеленого разворота" будет идти относительная равная борьба. Но потом, когда обнулятся традиционные энергоносители, вопрос будет состоять в том, на чем будет строить свою экономику Узбекистан, когда будут вводиться ограничения на потребление углеводородов», — рассуждает Абзалов.

Но пока у нас продолжается сырьевая операция существования среднеазиатских республик, между ними будет идти очень серьезная конкуренция, и по инфраструктуре Узбекистан будет проигрывать Казахстану, потому что Узбекистан можно обойти, а Казахстан крайне сложно, заключил собеседник издания.

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