Владимир Зеленский не сможет стать новым Петром Порошенко и переключить на себя националистическую повестку. Об этом в интервью Украина.ру заявил украинский политолог Руслан Бизяев

Копатько рассказал, как Зеленский выкрутился из предыдущего падения рейтинга и что будет делать теперь © president.gov.ua Владимир Зеленский доработает на посту президента свой срок и после этого уйдет из украинской политики.

«Все рассказы о том, что Зеленский идет на второй срок — хотелки части его окружения, которые не соответствуют реальности. 2022-й — это последний год, когда он может перезагрузиться красиво», — заявил Руслан Бизяев.

Он отметил, что в 2023 году будут проходить новые выборы в Раду, и от новой коалиции в парламенте будет многое зависеть.

При этом уже сейчас в Раде предложения президента поддерживает не монокоалиция, а латентное большинство — например, 200 «слуг народа», а к ним в зависимости от ситуативного голосования присоединяется депутатская группа «Доверие», «За будущее», иногда «Батькивщина», иногда «Европейская солидарность».

Интервью с Русланом Бизяевым читайте здесь

Согласно недавнему соцопросу, Владимир Зеленский возглавил антирейтинг политиков Украины.

Ранее Зеленский уклончиво ответил на вопрос, готов ли он баллотироваться на второй срок. Он заявил, что хочет еще «некоторые вещи закончить». Также он заверил в интервью, что если не сможет закончить войну в Донбассе, значит, его должен сменить другой человек.