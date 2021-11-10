В России на агрессивную риторику и запреты украинских властей не отвечают аналогичными мерами, отметил продюсер родом из Днепропетровска Леонид Дзюник в интервью Украина.ру

Владимир Быстряков о сыворотке русофобии и ее фатальных последствиях © rian.com.ua

«Даже сейчас, при всем том, что происходит на Украине, при их к нам нынешнем отношении, мы все равно к ним хорошо [относимся]. Включаешь телевизор, а там кино с Владимиром Зеленским, вот на днях я включил, а там идет "Восемь свиданий" с ним в главной роли», — отметил Дзюник.

Например, в России свободно гастролируют украинские звезды Ани Лорак, Светлана Лобода, а «Фристайл», ВИА Гра, Валерий и Константин Меладзе, Игорь Крутой, Александр Серов начинали на Украине, а построили карьеру в России, перечислил продюсер.

При этом, подчеркнул Дзюник, взгляды украинских артистов в России никто так дотошно не изучает, как на Украине — российских. Например, актрису Аду Роговцеву, несмотря на поддержку войны в Донбассе, продолжают снимать российские режиссеры.

Интервью с Леонидом Дзюником читайте здесь

Ранее украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк предложил строго отбирать артистов из России, которые смогут выступить с концертом на Украине, по политическим взглядам и пускать в страну только тех, кто поддерживает идею, что Крым — украинский, а в конфликте в Донбассе права Украина, а Россия — агрессор. Он создал петицию, которая набрала 25 тыс. подписей на сайте Зеленского, Зеленский передал ее в СНБО.