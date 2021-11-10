Политическая активистка Шюкрие Озордулу рассказала изданию Украина.ру о том, как по просьбе турецкого правительства Германия запрещает политические песни и мешает проведению концертов

По словам Озордулу, которая входит в группу поддержки левого турецкого музыкального коллектива «Йорум», выступающего против политики президента Турции Реджепа Эрдогана, она была вынуждена укрыться на территории Германии в результате усиления репрессий против группы в 2016 году. Турецкая музыка против американской гегемонии © скриншот с видео Grup Yorum TV

Активистка рассказала, что участники коллектива, ныне проживающие в Германии, дают концерты там и пользуются популярностью среди турецкой общины страны.

Однако, утверждает Орзодулу, по просьбе турецкого правительства власти Германии чинят препятствия группе — несколько её песен были без суда запрещены решением Министерства внутренних дел, а сотрудники спецслужб оказывают давление на администрацию концертных залов.

«Сотрудники Федерального ведомства по охране Конституции, немецкой спецслужбы, приходят в концертные залы и говорят там: "не разрешайте им у себя выступать, они не музыканты, они террористы"», — рассказала Орзудулу.

С полным текстом интервью членов сети поддержки группы «Йорум» можно ознакомиться здесь.