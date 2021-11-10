Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не претендует на лидерство, но может быть неким пунктом сбора всех оппозиционных политиков, поскольку из оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому в настоящее время является самым системным политиком. Такое мнение выразил на днях политический эксперт Руслан Бортник в эфире телеканала «НАШ»

«Арсен Борисович — это точка сбора оппозиционного проекта… Он не претендует на электорат. Он не может быть лидером этого проекта. Он непопулярен. Он не может быть первым номером… Потому что у него большой антирейтинг накоплен… Но он может быть менеджером, который соберет осколки разных политических элит и склеит их деньгами большого бизнеса… Аваков наиболее системный из сегодняшних оппозиционных политиков», — заявил он.

Аваков прокомментировал свою отставку © kmu.gov.ua / kmu.gov.ua / Перейти в фотобанк Бортника, Аваков косвенно угрожает Владимиру Зеленскому тем, что у него достаточно личных связей, чтобы обеспечить реальное будущее любого проекта.

На прошлой неделе после длительного медийного «затишья» Аваков дал первое интервью после отставки. Он подверг жесткой критике работу команды Зеленского и президента лично и дал понять, что возвращается в «большую политику».

Ранее Бортник отметил, что Аваков пригласил к сотрудничеству тех людей, с которыми можно получить поддержку бизнес-элит, Запада и тех политиков, с кем ему «удобно» работать.