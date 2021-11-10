России необходимо решить, в каком контексте в дальнейшем развивать отношения с Украиной, отметил в интервью Украина.ру российско-украинский политолог Денис Денисов

«Россия давно бы перешла границу Украины». Киев опроверг слова Вашингтона и встал на сторону Москвы © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

«Чтобы хоть как-то видеть реакцию со стороны Киева, должны постоянно появляться инициативы со стороны Москвы. Мы же на протяжении семи лет, надо отдать должное, четко и последовательно говорим о необходимости соблюдения Минских соглашений и их реализации — это что касается конфликта в Донбассе», — сказал Денисов.

При этом в России нет единой четкой программы, как строить отношения с Украиной в целом, добавил он. Часть представителей российской элиты говорят, что, несмотря на разногласия в политике, России и Украине необходимо развитие экономических отношений, а другие считают, что можно все связи разрывать.

С 1991 года политика России в отношении Украины строилась на приоритете общения с представителями власти и крупных финансово-промышленных групп, отметил Денисов. По его мнению, выстраивание отношений не только с элитами Украины, а прежде всего с обычными гражданами помогло бы продвигаться к улучшению отношений между нашими странами.

Полный текст интервью читайте здесь.