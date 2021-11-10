Турецкая активистка Шюкрие Озордулу рассказала в интервью изданию Украина.ру, что политика президента Турции Реджепа Эрдогана по вмешательству в дела других стран была бы невозможна без одобрения со стороны Соединённых Штатов

По словам Озордулу, бежавшей в Германию от политических репрессий турецкого правительства, Турция — очень зависимая от США страна, поэтому её участие в карабахском конфликте обусловлено согласием американского правительства.

Активистка рассказала, что поддержка Азербайджана Турцией сопровождалась в этой стране пропагандистской риторикой о единстве с Азербайджаном и возвращении к временам могущества Османской империи, однако главной причиной действий Турции было желание США. Азербайджанский эксперт объяснила, почему войну за Карабах назвали Отечественной © REUTERS, Aziz Karimov

«Таким образом, на деле Турция обслуживает империалистические интересы, но в глазах сторонников Эрдогана это выглядит совсем по-другому», — утверждает Орзодулу.

Озордулу входят в группу поддержки музыкального коллектива «Йорум», широко известного в Турции своими политическими и сатирическими песнями.

«Йорум» придерживается левой идеологии и главным своим противником считает американский империализм. В настоящее время семь участников группы находятся в тюремном заключении в Турции, в 2020 году двое арестованных членов «Йорум» скончались во время голодовки протеста.

С полным текстом интервью членов сети поддержки группы «Йорум» можно ознакомиться здесь.